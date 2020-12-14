Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В больнице умер стрелок, открывший огонь у собора в Нью-Йорке

14.12.2020 09:33

Фото: rubic.us



Мужчина, стрелявший возле собора Святого Иоанна Богослова в Нью-Йорке, умер в больнице.



Злоумышленника доставили в Mount Sinai Morningside с ранением головы, передает New York Post.



После того, как полицейские начали стрелять на поражение, чтобы обезвредить подозреваемого, он был госпитализирован. В тот момент врачи оценивали его состояние как критическое, вскоре пациент скончался, пишет газета.



ЧП случилось, когда начали расходиться зрители рождественского концерта, который проводился на ступенях собора. Подозреваемый открыл огонь сразу из двух пистолетов, рассказывают очевидцы. Как пояснил один из невольных свидетелей происшествия, в одной руке у стрелявшего был серебряный пистолет, а в другой - черный.



Вместе с тем, в ряде других СМИ появились сообщения о том, что злоумышленник был вооружен винтовкой. Со ссылкой на департамент полиции Нью-Йорка уточняется, что мужчина стрелял в воздух. Когда прибыли полицейские, он начал целиться в их сторону, после чего правоохранители ранили его в голову.



Кроме нападавшего в результате инцидента никто не пострадал. Сведений о личности подозреваемого и мотивах его действий пока нет. Обстоятельства случившегося выясняются.



Автор: Злата Богатова

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