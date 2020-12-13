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В НАО возбудили уголовное дело после ЧП на нефтяном месторождении


06:23
В НАО возбудили уголовное дело после ЧП на нефтяном месторожденииФото: scientificrussia.ru

По предварительным данным, причиной происшествия могла стать разгерметизация рукава высокого давления, передает ТАСС.

В результате инцидента пострадали четыре человека, один из них скончался от полученных травм. Трое остаются в больнице, состояние одного пациента врачи оценивают как тяжелое.

Как стало известно, по итогам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту происшествия на нефтяном месторождении им. Требса в Ненецком автономном округе (НАО).  Речь идет о ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушения безопасности, повлекшие смерть по неосторожности), пояснили представители СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Согласно предварительной информации, хлопок с последующей разгерметизацией нефтегазовой смеси случился в процессе стравливания давления затрубного пространства - запорного оборудования скважины, которое располагается над поверхностью земли. Жертвой аварии стал 57-летний житель Ставрополья, являвшийся работником подрядной организации.

Пострадавшие были доставлены в окружную больницу Нарьян-Мара. Состояние двоих пациентом врачи оценивают как легкой и средней степени тяжести, третий получил тяжелые повреждения.

В рамках продолжающегося расследования назначен ряд экспертиз. В ведомстве отметили, что скважина в настоящее время заглушена. После инцидента разлива нефти зафиксировано не было.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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