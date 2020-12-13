ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Нигерии бандиты похитили более 250 школьников
В Нигерии бандиты похитили более 250 школьников
Россияне заняли весь пьедестал лыжной гонки на 15 км на этапе КМ в Давосе
Россияне заняли весь пьедестал лыжной гонки на 15 км на этапе КМ в Давосе
На Кубани нашли машину подозреваемого в убийстве женщины и ее 9-летнего брата
На Кубани нашли машину подозреваемого в убийстве женщины и ее 9-летнего брата
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Россияне заняли весь пьедестал лыжной гонки на 15 км на этапе КМ в ДавосеРоссияне заняли весь пьедестал лыжной гонки на 15 км на этапе КМ в Давосе
В Германии с 16 декабря усиливают ограниченияВ Германии с 16 декабря усиливают ограничения
Путин: Меры для прекращения роста цен на продукты нужно принять в течение неделиПутин: Меры для прекращения роста цен на продукты нужно принять в течение недели
Найден способ уничтожить коронавирус за две минутыНайден способ уничтожить коронавирус за две минуты
В Нигерии бандиты похитили более 250 школьниковВ Нигерии бандиты похитили более 250 школьников

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Нигерии бандиты похитили более 250 школьников


13.12.2020 13:41
В Нигерии бандиты похитили более 250 школьниковФото: pressafrik.com

Более двухсот учеников из школы-интерната были похищены бандитами на севере Нигерии, передает ТАСС.

Правоохранительные органы вскоре после нападения смогли вызволить часть детей, однако более 50 мальчиков числятся пропавшими без вести.

Как передает нигерийский телеканал Arise, в момент нападения в интернате находилось 884 ученика. После многочисленных проверок руководство образовательного учреждения пришло к выводу, что 54 мальчика пропали без вести.

ЧП случилось в городе Канкара в штате Кацина, куда ранее прибыл с частным визитом нигерийский лидер Мухаммаду Бухари. Глава государства посещает родной город Дуара, расположенный на территории этого штата, пояснил официальный представитель военного командования региона Гамбо Иса.

Известно, что после нападения на интернат в операции по освобождению детей были задействованы армия и ВВС Нигерии. Совместно с полицейскими им удалось после преследования преступников вызволить 200 ребят.

Нападение на школу для мальчиков было совершено вечером 11 декабря, когда дети уже легли спать. На территорию образовательного учреждения проникла группа боевиков на мотоциклах, пояснили в местной полиции. После инцидента в штате Кацина были закрыты все школы-интернаты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

В Госдуме назвали ошибочными высказывания Никонова о границах КазахстанаВ Госдуме назвали ошибочными высказывания Никонова о границах Казахстана
В Астрахани 32 человека отравились хлором в бассейнеВ Астрахани 32 человека отравились хлором в бассейне
Ученые установили родину домашних ословУченые установили родину домашних ослов
Путин: Меры для прекращения роста цен на продукты нужно принять в течение неделиПутин: Меры для прекращения роста цен на продукты нужно принять в течение недели
Суд отправил патологоанатома Боткинской больницы под домашний арестСуд отправил патологоанатома Боткинской больницы под домашний арест

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru