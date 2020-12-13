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В Нигерии бандиты похитили более 250 школьников
13.12.2020 13:41
Фото: pressafrik.com
Более двухсот учеников из школы-интерната были похищены бандитами на севере Нигерии, передает ТАСС.
Правоохранительные органы вскоре после нападения смогли вызволить часть детей, однако более 50 мальчиков числятся пропавшими без вести.
Как передает нигерийский телеканал Arise, в момент нападения в интернате находилось 884 ученика. После многочисленных проверок руководство образовательного учреждения пришло к выводу, что 54 мальчика пропали без вести.
ЧП случилось в городе Канкара в штате Кацина, куда ранее прибыл с частным визитом нигерийский лидер Мухаммаду Бухари. Глава государства посещает родной город Дуара, расположенный на территории этого штата, пояснил официальный представитель военного командования региона Гамбо Иса.
Известно, что после нападения на интернат в операции по освобождению детей были задействованы армия и ВВС Нигерии. Совместно с полицейскими им удалось после преследования преступников вызволить 200 ребят.
Нападение на школу для мальчиков было совершено вечером 11 декабря, когда дети уже легли спать. На территорию образовательного учреждения проникла группа боевиков на мотоциклах, пояснили в местной полиции. После инцидента в штате Кацина были закрыты все школы-интернаты.
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