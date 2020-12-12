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Причиной массового заболевания в Индии могла стать ртуть
12.12.2020 12:39
Фото: kapital.kz
По мнению властей Индии, одной из наиболее вероятных причин ЧП могло стать острое отравление ртутью, передает ТАСС.
Согласно последним официальным данным, количество пострадавших от неизвестного заболевания сейчас составляет 613, трое пациентов скончались.
В числе основных версий сейчас рассматривается отравление ртутью и, возможно, некоторыми другими тяжелыми металлами, сообщает Hindustan Times. Как заявил главный министр правительства штата Андхра-Прадеш, где произошло ЧП, Джаганмохаму Редди, следы этих веществ были найдены в рисе, который употребляли в пищу жители города Элуру.
Причины ЧП в юго-восточном штате Андхра-Прадеш сейчас выясняют эксперты Национального института питания. В результате исследования они уже выявили следы ртути в рисе, а в овощах - пестициды и остатки гербицидов в очень высоком количестве. Кроме того, в крови пациентов обнаружились остатки фосфорорганических соединений. По словам Редди, специалисты устанавливают, как эти вещества могли попасть в организм людей.
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