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В Финляндии заверили в отсутствии угроз из-за инцидента на АЭС
11.12.2020 21:17
Фото: sknews.ge
В МАГАТЭ переданы сведения о происшествии, которое накануне, 10 декабря, зафиксировали на втором энергоблоке АЭС "Олкилуото" на западе Финляндии.
Как стало известно, отчет был подготовлен Центром радиационной безопасности страны (STUK).
В тексте подчеркивалось, что никакой потенциальной опасности после случившегося зафиксировано не было. Об этом сегодня сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление МАГАТЭ.
В отчете, подготовленном STUK, было указано, что внештатная ситуация не представляла какой-либо опасности как для безопасности людей, так и окружающей среды. Кроме того, финские специалисты заверили, что уровень радиации на предприятии сейчас в норме. Показатели в окрестностях АЭС также находятся на обычных значениях.
По данным STUK, авария могла произойти вследствие неисправности, которая возникла в системе очистки воды для охлаждения реактора. Из-за этого сбоя в течение некоторого времени было зафиксировано повышение уровня радиации в паропроводах энергоблока АЭС.
В МАГАТЭ подчеркнули, что намерены отслеживать ситуацию и продолжат контактировать с финскими партнерами.
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