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В Подмосковье ограничения будут продлены до 12 января
11.12.2020 20:46
Фото: vk.com
Власти Московской области приняли решение о продлении периода действий ограничений, которые были введены ранее в целях борьбы с распространением коронавируса.
Как стало известно, в период с 31 декабря по 10 января в кафе, рестораны и развлекательные заведения смогут попасть лишь те, кто имеет отрицательный тест на COVID-19.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сегодня подписал постановление, согласно которому действующие в регионе антикоронавирусные ограничения продлеваются до 12 января.
В документе указано, что гражданам старше 65 лет, как и лицам, страдающим от хронических недугов, рекомендуется соблюдать самоизоляцию. До 12 января включительно также продлены меры, которые ранее ввели для студентов профессиональных образовательных организаций и вузов.
Тест методом ПЦР, позволяющий посещать кафе и рестораны в период новогодних праздников, должен быть сделан не ранее чем за три дня до планируемого визита. Если речь идет об исследовании ИФА - не ранее чем за пять дней, отмечается в тексте постановления.
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