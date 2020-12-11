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В Дагестане уже почти две недели ищут пропавших в море рыбаков


11.12.2020 20:38
В Дагестане уже почти две недели ищут пропавших в море рыбаковФото: divanews.ru

В акватории Каспийского моря 13-е сутки продолжаются поиски местных жителей, отплывших от берега в Дагестане на рыбацкой байде.

Как передает агентство "Интерфакс", пятеро мужчин намеревались ловить рыбу и отправились в плавание еще 27 ноября.

Со ссылкой на информированный источник в регионе сообщается, что среди пропавших пяти рыбаков были люди разного возраста. В их числе были жители Кизляра, а также Кизлярского и Тарумовского районов. Отправившись в море на рыбацкой байде, они так и не возвратились на берег.

Сведений о том, что могло произойти с рыбаками, из официальных источников пока не поступало.

Сейчас поиск уже ведется в нейтральных водах - учитывая время, прошедшее после исчезновения рыбаков, они могли оказаться там. Источник агентства пояснил, что в поисково-спасательной операции сейчас задействованы сотрудники МЧС, которым оказывают помощь представители погрануправления ФСБ России по Дагестану.

Однако в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ пояснили, что спасатели не участвуют в этих мероприятиях.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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