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В Дагестане уже почти две недели ищут пропавших в море рыбаков
11.12.2020 20:38
Фото: divanews.ru
В акватории Каспийского моря 13-е сутки продолжаются поиски местных жителей, отплывших от берега в Дагестане на рыбацкой байде.
Как передает агентство "Интерфакс", пятеро мужчин намеревались ловить рыбу и отправились в плавание еще 27 ноября.
Со ссылкой на информированный источник в регионе сообщается, что среди пропавших пяти рыбаков были люди разного возраста. В их числе были жители Кизляра, а также Кизлярского и Тарумовского районов. Отправившись в море на рыбацкой байде, они так и не возвратились на берег.
Сведений о том, что могло произойти с рыбаками, из официальных источников пока не поступало.
Сейчас поиск уже ведется в нейтральных водах - учитывая время, прошедшее после исчезновения рыбаков, они могли оказаться там. Источник агентства пояснил, что в поисково-спасательной операции сейчас задействованы сотрудники МЧС, которым оказывают помощь представители погрануправления ФСБ России по Дагестану.
Однако в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ пояснили, что спасатели не участвуют в этих мероприятиях.
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