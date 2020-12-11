Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Дагестане уже почти две недели ищут пропавших в море рыбаков

11.12.2020 20:38

Фото: divanews.ru



В акватории Каспийского моря 13-е сутки продолжаются поиски местных жителей, отплывших от берега в Дагестане на рыбацкой байде.



Как передает агентство "Интерфакс", пятеро мужчин намеревались ловить рыбу и отправились в плавание еще 27 ноября.



Со ссылкой на информированный источник в регионе сообщается, что среди пропавших пяти рыбаков были люди разного возраста. В их числе были жители Кизляра, а также Кизлярского и Тарумовского районов. Отправившись в море на рыбацкой байде, они так и не возвратились на берег.



Сведений о том, что могло произойти с рыбаками, из официальных источников пока не поступало.



Сейчас поиск уже ведется в нейтральных водах - учитывая время, прошедшее после исчезновения рыбаков, они могли оказаться там. Источник агентства пояснил, что в поисково-спасательной операции сейчас задействованы сотрудники МЧС, которым оказывают помощь представители погрануправления ФСБ России по Дагестану.



Однако в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ пояснили, что спасатели не участвуют в этих мероприятиях.



Автор: Злата Богатова

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