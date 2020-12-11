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Харрисон Форд сыграет Индиану Джонса в последний раз
11.12.2020 20:20
Фото: newsabc.net
Голливудский киноартист Харрисон Форд снова перевоплотится в искателя приключений Индиану Джонса.
Роль в очередной экранизации от Disney будет уже пятой по счету для 78-летнего актера.
Как передает отмечает "Би-би-си", Харрисон Форд в последний раз сыграет Индиану Джонса. В качестве режиссера нового фильма будет выступать Джеймс Мэнгольд. Предполагается, что премьера картины состоится в середине лета 2022 года.
Соответствующее заявление представители Disney сделали во время онлайн-презентации, которая проводилась для инвесторов. В компании также сообщили, что планируют приступить к работе над новыыми сериалами о вселенных "Звездных войн" и Marvel.
Напомним, ранее стало известно о том, что Курт Рассел хотел бы закончить актерскую карьеру на роли Санта-Клауса. О решении 69-летнего артиста рассказал режиссер Крис Коламбус.
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