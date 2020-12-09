Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Организатор блэкаута в Крыму заочно приговорен к 19 годам

11:28

Фото: hibiny.com



Верховный суд Крыма вынес решение по уголовному делу Ленура Ислямова, который в прошлом занимал пост вице-премьера республики.



Как передает ТАСС, он был заочно приговорен к наказанию в виде 19 лет колонии строгого режима.



Суд признал Ленура Ислямова организатором диверсии и создателем незаконного вооруженного формирования, а также виновным в призывах к нарушению целостности РФ. Путем частичного сложения наказание ему было окончательно определено в виде лишения свободы на девятнадцатилетний срок. При этом подсудимого лишили права заниматься деятельностью, которая связана с выступлениями в СМИ.



Ислямов вину по предъявленным ему пунктам признавать отказывается.



Адвокат обвиняемого Николай Полозову уже выразил намерение обжаловать вынесенный вердикт. По словам юриста, соответствующее заявление будет подано в Третий апелляционный суд общей юрисдикции. Кроме того, жалобы в будущем направят и в межгосударственные органы, включая Европейский суд по правам человека.



По данным СКР, Ислямов причастен к энергетической блокаде Крымского полуострова, когда пять лет назад были подорваны опоры двух ЛЭП в Херсонской области Украины. В результате вплоть до конца мая 2016 года жители региона жили в режиме ЧС. Российским властям удалось урегулировать ситуацию с обеспечением светом, в несколько этапов построив энергомост через Керченский пролив. Электричество начало поступать с территории Кубани.



Кроме того, активисты созданной Ислямовой организации "Аскер" осенью 2015 года перекрыли дороги в южных областях Украины, не пропуская в Крым фуры с продовольственными товарами.



Автор: Злата Богатова

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