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Организатор блэкаута в Крыму заочно приговорен к 19 годам
11:28
Фото: hibiny.com
Верховный суд Крыма вынес решение по уголовному делу Ленура Ислямова, который в прошлом занимал пост вице-премьера республики.
Как передает ТАСС, он был заочно приговорен к наказанию в виде 19 лет колонии строгого режима.
Суд признал Ленура Ислямова организатором диверсии и создателем незаконного вооруженного формирования, а также виновным в призывах к нарушению целостности РФ. Путем частичного сложения наказание ему было окончательно определено в виде лишения свободы на девятнадцатилетний срок. При этом подсудимого лишили права заниматься деятельностью, которая связана с выступлениями в СМИ.
Ислямов вину по предъявленным ему пунктам признавать отказывается.
Адвокат обвиняемого Николай Полозову уже выразил намерение обжаловать вынесенный вердикт. По словам юриста, соответствующее заявление будет подано в Третий апелляционный суд общей юрисдикции. Кроме того, жалобы в будущем направят и в межгосударственные органы, включая Европейский суд по правам человека.
По данным СКР, Ислямов причастен к энергетической блокаде Крымского полуострова, когда пять лет назад были подорваны опоры двух ЛЭП в Херсонской области Украины. В результате вплоть до конца мая 2016 года жители региона жили в режиме ЧС. Российским властям удалось урегулировать ситуацию с обеспечением светом, в несколько этапов построив энергомост через Керченский пролив. Электричество начало поступать с территории Кубани.
Кроме того, активисты созданной Ислямовой организации "Аскер" осенью 2015 года перекрыли дороги в южных областях Украины, не пропуская в Крым фуры с продовольственными товарами.
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