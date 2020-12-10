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Названы марки самых угоняемых автомобилей в России
10.12.2020 10:57
Фото: kapital.kz
За период с начала текущего года злоумышленники чаще всего угоняли внедорожник Lexus LX 570.
Список самых востребованных у преступников машин составлен по результатам исследования, которое проводила страховая компания "Согласие".
При составлении этого необычного рейтинга оценивались данные по автоугонам в РФ за период с января по октябрь текущего года. Как оказалось, частота угонов Lexus LX 570 составила почти 3%.
Вторую строчку списка занял бизнес-седан KIA Optima, на него злоумышленники покушались в 0,7% случаев. Замкнул тройку "лидеров" кроссовер Toyota Highlander (0,6%).
В пятерке самых популярных у угонщиков машин также нашлось место для внедорожника Toyota Land Cruiser 200 и седана KIA Rio (0,5%).
В прошлом году эксперты признали самым угоняемым автомобилем в Москве бизнес-седан Toyota Camry.
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