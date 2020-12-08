Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter По повести «Вам и не снилось» Галины Щербаковой снимут еще один фильм

06:53

Фото: medialeaks.ru



Повесть Галины Щербаковой "Вам и не снилось", с которой читатели впервые познакомились в 1970-х годах, будет снова экранизирована, передает ТАСС.



Новый фильм будет создан на киностудии им. Горького.



В 1980 году режиссер Илья Фрэз поставил первую киноверсию этой повести с Никитой Михайловским и Татьяной Аксютой. Фильм был снят на киностудии им. Горького, где в будущем создадут еще одну кинокартину. Уже известно, что в качестве сценариста выступит Ярослава Пулинович, работавшая над лентой "Елки 5".



По словам гендиректора студии Юлианы Слащевой, действие этого фильма будет происходить в ту же эпоху. Вместе с тем, речь идет не о ремейке, а о совершенно новой экранизации, "в каком-то смысле без цензуры", – пояснила она. Предполагается, что историю расскажут при помощи современного кинематографического языка, отметила Слащева. В новой картине также будет больше внимания уделяться линиям второстепенных персонажей, в частности, родителям влюбленных школьников.



Когда зрители смогут увидеть новый фильм по знаменитому произведению Щербаковой, пока не уточняется.



Писательница первоначально назвала свой роман "Роман и Юлька". Рукопись, отправленная Галиной Щербаковой в журнал "Юность", вызвала критику из-за грустной концовки. В результате автор переписала завершающую часть, и финал стал менее однозначным. Роман опубликовали в самый разгар съемок фильма, он вышел под другим названием. Музыкальное сопровождение к экранизации создал Алексей Рыбников.



Автор: Злата Богатова

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