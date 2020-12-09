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Россия выдала Чехии двух человек, подозреваемых в преступлениях в Праге
06:41
Фото: irk.today
Российские власти экстрадировали в Чехию мужчину и женщину, которые ранее были объявлены в международный розыск.
Речь идет о подозреваемых в совершении автоугона и мошенничества, которые ранее были совершены в Праге, пояснила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По словам Ирины Волк, экстрадиция была осуществлена в аэропорту "Шереметьево". В мероприятиях были задействованы представители МВД и ФСИН РФ, а также их коллеги из Чехии.
Уточняется, что чешским властям был выдан 31-летний гражданин Казахстана. По версии иностранных правоохранителей, в мае 2018 года молодой человек похитил в Праге автомобиль. На этой машине, которая принадлежала юридическому лицу, злоумышленник смог выехать на территорию Украины. Впоследствии подозреваемый прибыл в РФ, где был задержан.
Кроме того, экстрадирована злоумышленница, которую ранее уже осудили в Чехии за целый ряд преступлений. Как пояснила Волк, весной 2014 года женщина оформила в одном из автосалонов Праги приобретение машины в кредит. Затем она скрылась, не выплатив установленную сумму. По данным чешских властей, женщина также подозревается в других преступлениях, связанных с мошенническими действиями, а также нападении на женщину. Она входила в число злоумышленников, которые, угрожая убийством, украли у потерпевшей ценные вещи и денежные средства.
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