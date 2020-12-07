Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Saxo Bank сделал новые «шокирующие прогнозы»

15:02

Фото: happycoin.club



Датский Saxo Bank подготовил список из десяти "шокирующих прогнозов" на следующий 2021 год.



Эксперты создали перечень, анализируя маловероятные и недооцениваемые события, которые могут оказать существенное влияние на финансовые рынки.



Список опубликован на официальном сайте этого финансового учреждения.



В частности, аналитики Saxo Bank предсказывают перенос штаб-квартиры Amazon на Кипр, после чего компания может скупить в этой стране политическую власть "на всех уровнях". Государство попытается разрешить собственные финансовые проблемы путем налоговых и иных поступлений, и следствием станет конфронтация руководства страны с крупными корпорациями.



Эксперты банка также сделали прогноз об экономическом кризисе во Франции, спровоцированном целым рядом банкротств. В результате французские власти будут вынуждены обратиться за помощью к Берлину.



Кроме того, банк поделился предположением о создании блокчейновой платформы, которая будет способна справиться с фейковыми новостями со всего мира.



Автор: Злата Богатова

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