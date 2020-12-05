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В Нижегородской области найдены тела погибших при провале снегохода под лед
5.12.2020 12:03
Фото: tip.by
Останки водителя и пассажира были найдены спасателями на расстоянии около 200 м от берега, рассказали представители ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Поисковая операция была начата в минувший четверг, 3 декабря.
Спасателям уже удалось извлечь из воды тела водителя и пассажира, провалившихся под лед на снегоходе. ЧП случилось на реке Волге неподалеку от населенного пункта Память Парижской Коммуны.
Сигнал в МЧС поступил от очевидца, который рассказал о снегоходе, провалившемся под лед. В пятницу спасатели смогли установить место, где произошло ЧП. Вскоре после этого были обнаружены погибшими водитель и пассажир снегохода.
В сообщении отмечается, что сотрудникам ведомства потребовалось около двух часов, чтобы извлечь тела из воды. В месте, где затонул снегоход, глубина составляет около 6 м. Транспортное средство найдено не было.
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