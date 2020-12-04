|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Намибиец Адольф Гитлер победил на местных выборах
4.12.2020 12:22
Фото: dlyakota.ru
В Намибии политик по имени Адольф Гитлер Уунона был избран в члены городского совета от правящей партии страны "Организация народов Юго-Западной Африки".
Как пишет немецкая газета Bild, кандидата поддержали 85% избирателей.
Большинство голосов на выборах, которые состоялись в минувшем ноябре, смог набрать политик Адольф Гитлер Уунона. Он поясняет, что его отец, когда выбирал имя для сына, "вероятно, не понимал, за что выступает Адольф Гитлер".
В беседе с корреспондентом Bild, Уунона пояснил, что в детстве считал свое имя совершенно обычным. Однако с возрастом пришло понимание того, что Гитлер "хотел завоевать весь мир". Сейчас же политик, представляющийся обычно как Адольф Уунона, подчеркивает, что не имеет никакого отношения к печально известной исторической фигуре.
Намибия в прошлом была германской колонией. В стране сохраняются некоторые топонимы, способные напомнить о тех временах. Кроме того, на территории Намибии проживают представители малочисленной немецкоязычной общины. В период между 1904 и 1908 годами немецкие колониальные войска убили свыше 80% жителей Намибии, которые принадлежали к этническим группам гереро и нама. Современные историки называют эти события "забытым геноцидом".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|