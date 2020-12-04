Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Намибиец Адольф Гитлер победил на местных выборах

4.12.2020 12:22

Фото: dlyakota.ru



В Намибии политик по имени Адольф Гитлер Уунона был избран в члены городского совета от правящей партии страны "Организация народов Юго-Западной Африки".



Как пишет немецкая газета Bild, кандидата поддержали 85% избирателей.



Большинство голосов на выборах, которые состоялись в минувшем ноябре, смог набрать политик Адольф Гитлер Уунона. Он поясняет, что его отец, когда выбирал имя для сына, "вероятно, не понимал, за что выступает Адольф Гитлер".



В беседе с корреспондентом Bild, Уунона пояснил, что в детстве считал свое имя совершенно обычным. Однако с возрастом пришло понимание того, что Гитлер "хотел завоевать весь мир". Сейчас же политик, представляющийся обычно как Адольф Уунона, подчеркивает, что не имеет никакого отношения к печально известной исторической фигуре.



Намибия в прошлом была германской колонией. В стране сохраняются некоторые топонимы, способные напомнить о тех временах. Кроме того, на территории Намибии проживают представители малочисленной немецкоязычной общины. В период между 1904 и 1908 годами немецкие колониальные войска убили свыше 80% жителей Намибии, которые принадлежали к этническим группам гереро и нама. Современные историки называют эти события "забытым геноцидом".



Автор: Злата Богатова

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