|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
ЕС обвинил Россию и Китай в дезинформации по коронавирусу
3.12.2020 21:31
Фото: webtekno.com
Россия и Китай занимаются распространением дезинформации, связанной с пандемией коронавируса, считают в Брюсселе.
Соответствующее заявление было подготовлено Еврокомиссией в виде Плана действий в области демократии.
Как подчеркивается в тексте этого документа, ряд третьих стран, включая Китай и Россию, оказались сейчас вовлеченными в кампании по дезинформации. Целью их является попытка оказывать влияние и заниматься распространением недостоверных сведений о COVID-19 - как на территории Евросоюза и соседних государств, так и в мире.
В Еврокомиссии полагают, что такая деятельность ведется, чтобы подорвать демократические дискуссии и еще более обострить социальную поляризацию, а также улучшить собственный имидж. В Брюсселе подчеркивают, что такие угрозы демократии требуют всеобъемлющего и коллективного ответа.
Минувшим летом в Брюсселе уже высказывали обвинения в адрес Москвы и Пекина, подозревая их в дезинформационных кампаниях, направленных против государств ЕС в период пандемии. В опубликованном тогда отчете содержались утверждения о том, что в Европе опровергли огромное число фейков о COVID-19.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|