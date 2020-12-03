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ЕС обвинил Россию и Китай в дезинформации по коронавирусу


3.12.2020 21:31
ЕС обвинил Россию и Китай в дезинформации по коронавирусуФото: webtekno.com

Россия и Китай занимаются распространением дезинформации, связанной с пандемией коронавируса, считают в Брюсселе.

Соответствующее заявление было подготовлено Еврокомиссией в виде Плана действий в области демократии.

Как подчеркивается в тексте этого документа, ряд третьих стран, включая Китай и Россию, оказались сейчас вовлеченными в кампании по дезинформации. Целью их является попытка оказывать влияние и заниматься распространением недостоверных сведений о COVID-19  - как на территории Евросоюза и соседних государств, так и в мире.

В Еврокомиссии полагают, что такая деятельность ведется, чтобы подорвать демократические дискуссии и еще более обострить социальную поляризацию, а также улучшить собственный имидж. В Брюсселе подчеркивают, что такие угрозы демократии требуют всеобъемлющего и коллективного ответа.

Минувшим летом в Брюсселе уже высказывали обвинения в адрес Москвы и Пекина, подозревая их в дезинформационных кампаниях, направленных против государств ЕС в период пандемии. В опубликованном тогда отчете содержались утверждения о том, что в Европе опровергли огромное число фейков о COVID-19.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

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