Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Хабаровском крае тигр пытался поймать собаку у придорожного кафе

3.12.2020 13:09

Фото: moiarussia.ru



Взрослый амурский тигр подошел к придорожному кафе под Хабаровском, привлеченный стаей бродячих собак.



Видеокадры, на которых запечатлена конфликтная ситуация, сделал случайно оказавшийся рядом водитель грузовой машины.



Случившееся прокомментировала пресс-служба регионального Минприроды. По данным ведомства, животное не проявляло агрессии по отношению к людям. После появления тигра у кафе с собственником заведения провели профилактическую беседу о содержании домашних животных в ареале обитания хищника.



Как стало известно, ЧП случилось в минувший вторник, 1 декабря, возле кафе "Анюта", которое находится на 251-м километре трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре.



Судя по кадрам, которые сделал водитель грузовика, тигр подошел к кафе после наступления темноты. Мужчина пытался отогнать животное звуком клаксона, однако зверя это не смутило. Амурский тигр направился к собачьей будке, однако живущий там пес, почувствовав угрозу, к тому моменту уже сорвался с привязи и сбежал.



Исследовав территорию у кафе, через несколько минут хищник возвратился в тайгу. По мнению специалистов, тигра могли привлечь бродячие собаки, стая которых появилась у кафе из-за нарушений при хранении продовольственных отходов. предприятия общественного питания.



Сотрудники Охотнадзора, осмотревшие местность, выяснили, что при визите тигра никто не пострадал, включая хищника. В ходе проверки они установили, что владелец кафе держит своих собак на привязи в вольере. Однако рядом бегают беспризорные псы.



Стоит отметить, что 29 ноября в крае была зафиксирована еще одна конфликтная ситуация с участием амурского тигра. На окраине поселка Корфовский Хабаровского района хищник убил бродячую собаку.



Автор: Злата Богатова

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