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В Хабаровском крае тигр пытался поймать собаку у придорожного кафе
3.12.2020 13:09
Фото: moiarussia.ru
Взрослый амурский тигр подошел к придорожному кафе под Хабаровском, привлеченный стаей бродячих собак.
Видеокадры, на которых запечатлена конфликтная ситуация, сделал случайно оказавшийся рядом водитель грузовой машины.
Случившееся прокомментировала пресс-служба регионального Минприроды. По данным ведомства, животное не проявляло агрессии по отношению к людям. После появления тигра у кафе с собственником заведения провели профилактическую беседу о содержании домашних животных в ареале обитания хищника.
Как стало известно, ЧП случилось в минувший вторник, 1 декабря, возле кафе "Анюта", которое находится на 251-м километре трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре.
Судя по кадрам, которые сделал водитель грузовика, тигр подошел к кафе после наступления темноты. Мужчина пытался отогнать животное звуком клаксона, однако зверя это не смутило. Амурский тигр направился к собачьей будке, однако живущий там пес, почувствовав угрозу, к тому моменту уже сорвался с привязи и сбежал.
Исследовав территорию у кафе, через несколько минут хищник возвратился в тайгу. По мнению специалистов, тигра могли привлечь бродячие собаки, стая которых появилась у кафе из-за нарушений при хранении продовольственных отходов. предприятия общественного питания.
Сотрудники Охотнадзора, осмотревшие местность, выяснили, что при визите тигра никто не пострадал, включая хищника. В ходе проверки они установили, что владелец кафе держит своих собак на привязи в вольере. Однако рядом бегают беспризорные псы.
Стоит отметить, что 29 ноября в крае была зафиксирована еще одна конфликтная ситуация с участием амурского тигра. На окраине поселка Корфовский Хабаровского района хищник убил бродячую собаку.
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