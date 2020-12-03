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Во Франции неизвестные осквернили мечеть
3.12.2020 00:32
Фото: babr24.com
В окрестностях Парижа неизвестные злоумышленники повредили и осквернили мечеть.
Обстоятельства ЧП, случившегося на территории коммуны Бретеньи-сюр-Орж, выясняет полиция.
Инцидент произошел ранним утром 2 декабря, рассказал в своем Facebook мэр коммуны Николя Меари. По его словам, сначала злоумышленники на автомобиле протаранили ворота ограды мечети и врезались во входную дверь. Проникнув в здание храма, они опрыскали его внутренние помещения из огнетушителя.
Сведений о пострадавших нет, существенного материального ущерба зафиксировано не было. Вместе с тем, правоохранительные органы приступили к расследованию по факту случившегося, пояснил мэр.
Нет пока информации и о возможных мотивах вандалов. Предположительно, машина, которую злоумышленники использовали как таран, была позднее найдена сожженным на территории соседней коммуны.
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