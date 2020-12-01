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В России по поручению Путина начинается вакцинация от COVID-19
19:06
Фото: kapital.kz
Глава российского государства Владимир Путин объявил о начале масштабной вакцинации от коронавируса, которая стартует уже на следующей неделе.
Президент РФ сообщил об этом в ходе видеоконференции, которая была посвящена открытию многофункциональных медицинских центров Министерства обороны.
По словам российского президента, к масштабной вакцинации от коронавируса необходимо приступить уже в конце следующей недели. Владимир Путин заявил об этом после того, как вице-премьер Татьяна Голикова доложила ему о готовность начать соответствующие мероприятия.
По словам Голиковой, россияне смогут вакцинироваться отечественным препаратом "Спутник V", который вводится в виде инъекции. Прививки будут совершенно бесплатными. Ставить их предполагается на добровольной основе, пояснила вице-премьер.
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