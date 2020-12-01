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В ООН представят российскую вакцину от COVID-19
07:15
Фото: evo.co.uk
Сегодня, 2 декабря, в Организации Объединенных Наций (ООН) российские дипломаты представят вакцину от коронавируса "Спутник V".
О препарате отечественного производства расскажут в рамках специальной сессии Генассамблеи ООН.
Как рассказал журналистам пресс-секретарь российского постоянного представительства при ООН Федор Стржижовский, официальное мероприятие запланировано на 9:30 утра (17:30 по Москве), в рамках 31-й спецсессии Генеральной ассамблеи ООН.
В презентации препарата, получившего название "Спутник V", будут участвовать глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, а также представители РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, сообщил дипломат. Предполагается, что мероприятие состоится в режиме виртуальной конференции.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин, выступавший на Генассамблее ООН в минувшем сентябре, выступил с инициативой предоставить отечественный препарат для добровольной вакцинации сотрудников международной организации.
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