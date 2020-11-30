Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Гвинейском заливе пираты похитили россиянина

30.11.2020 23:52

Фото: ura-inform.ru



В посольстве России подтвердили сведения о гражданине РФ, который оказался в плену у пиратов, атаковавших танкер в акватории Гвинейского залива.



Нападавшие также увели с собой граждан Румынии и Филиппин. В заложниках у пиратов, напавших судно, оказались четверо моряков.



Как указано в сообщении на официальном портале посольства РФ в Республике Бенин и Тоголезской Республике, ЧП случилось в ночь на 30 ноября, на расстоянии 75 морских миль от порта в Ломе. В плену у пиратов, напавших на танкер, оказались четверо моряков.



Среди похищенных членов экипажа судна - российский гражданин. Сейчас представители дипмиссии внимательно отслеживают развитие ситуации, поддерживая связь с местными правоохранительными органами. Обстоятельства инцидента выясняются. Выходили ли на связь похитители, чтобы озвучить свои требования, пока не уточняется.



По данным информационного портала Maritime bulletin, пираты смогли атаковать танкер AGISILAOS, который шел под флагом Маршалловых островов. В плену также оказались граждане Румынии и Филиппин. На сайте Dryad Global, специализирующемся на вопросах безопасности на море, уточняется, что владельцем судна является зарегистрированная в Афинах организация.



Автор: Злата Богатова

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