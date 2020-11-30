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В Нигерии число жертв нападения боевиков возросло до 110
30.11.2020 23:24
Фото: standardmedia.co.ke
В результате нападения вооруженных боевиков в штате Борно на северо-востоке Нигерии были убиты 110 фермеров, десятки людей пострадали.
Уточненные данные о количестве жертв трагедии приводит пресс-служба гуманитарной миссии ООН.
Число мирных жителей, получивших ранения при нападении на ферму, устанавливается. Правоохранительные органы приступили к расследованию трагического происшествия, указано в сообщении.
Ранее в ООН выступили с осуждением произошедшего. Со ссылкой на данные местной администрации уточнялось, что к гибели более ста человек, вероятно, причастны члены террористической группировки "Боко Харам" (деятельность этой экстремистской организации в РФ официально запрещена).
Первоначально власти нигерийского штата Борно сообщили о сорока жертвах. Отмечалось, что после нападения на ферму боевики также похитили нескольких жителей. Официальных комментариев об ответственности за этот теракт, пока не делала никакая группировка.
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