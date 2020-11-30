Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Нигерии число жертв нападения боевиков возросло до 110

30.11.2020 23:24

Фото: standardmedia.co.ke



В результате нападения вооруженных боевиков в штате Борно на северо-востоке Нигерии были убиты 110 фермеров, десятки людей пострадали.



Уточненные данные о количестве жертв трагедии приводит пресс-служба гуманитарной миссии ООН.



Число мирных жителей, получивших ранения при нападении на ферму, устанавливается. Правоохранительные органы приступили к расследованию трагического происшествия, указано в сообщении.



Ранее в ООН выступили с осуждением произошедшего. Со ссылкой на данные местной администрации уточнялось, что к гибели более ста человек, вероятно, причастны члены террористической группировки "Боко Харам" (деятельность этой экстремистской организации в РФ официально запрещена).



Первоначально власти нигерийского штата Борно сообщили о сорока жертвах. Отмечалось, что после нападения на ферму боевики также похитили нескольких жителей. Официальных комментариев об ответственности за этот теракт, пока не делала никакая группировка.



Автор: Злата Богатова

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