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В Нигерии число жертв нападения боевиков возросло до 110


30.11.2020 23:24
В Нигерии число жертв нападения боевиков возросло до 110Фото: standardmedia.co.ke

В результате нападения вооруженных боевиков в штате Борно на северо-востоке Нигерии были убиты 110 фермеров, десятки людей пострадали.

Уточненные данные о количестве жертв трагедии приводит пресс-служба гуманитарной миссии ООН.

Число мирных жителей, получивших ранения при нападении на ферму, устанавливается. Правоохранительные органы приступили к расследованию трагического происшествия, указано в сообщении.

Ранее в ООН выступили с осуждением произошедшего. Со ссылкой на данные местной администрации уточнялось, что к гибели более ста человек, вероятно, причастны члены террористической группировки "Боко Харам" (деятельность этой экстремистской организации в РФ официально запрещена).

Первоначально власти нигерийского штата Борно сообщили о сорока жертвах. Отмечалось, что после нападения на ферму боевики также похитили нескольких жителей. Официальных комментариев об ответственности за этот теракт, пока не делала никакая группировка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

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