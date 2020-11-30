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В США неизвестный расстрелял байкеров: пострадали 11 человек
30.11.2020 22:30
Фото: gta-trinity.ru
Власти американского штата Миссисипи подтвердили сведения о стрельбе в байкерском клубе.
В результате инцидента пострадали по меньшей мере одиннадцать человек. Все они были экстренно госпитализированы.
Обстоятельства случившегося выясняет полиция. Сведений о том, что могло стать мотивом нападения, как и данных о подозреваемом, из официальных источников пока не поступало.
Известно, что ЧП случилось в байкерском клубе города Гренада, передает телевизионный канал NBC. Со ссылкой на местные экстренные службы отмечается, что некоторых пострадавших уже отпустили из больницы после оказания первой помощи.
Ранее сообщалось о ростовском пенсионере, который открыл стрельбу по родственникам в ходе семейного конфликта. Жертвами инцидента стали супруги, погибшие на месте от полученных ранений.
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