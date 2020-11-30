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В Ираке после ракетного обстрела загорелся НПЗ


30.11.2020 20:23
В Ираке после ракетного обстрела загорелся НПЗФото: webtekno.com

Как сообщают зарубежные СМИ, пожар начался на одном из нефтеперерабатывающих предприятий иракской провинции Салах-эд-Дин после попадания ракетного снаряда.

Сведений о пострадавших пока не поступало.

По данным телевизионного канала Sky News Arabia, ракетному обстрелу подверглось предприятие, расположенное неподалеку от города Байджи. Объект, на территории которого начался пожар, обслуживается китайской компанией, отмечается в сообщении.

Информации о размере нанесенного заводу ущерба из официальных источников пока не поступало. Нет сведений и о пострадавших. Кем мог быть выпущен снаряд по нефтеперерабатывающему заводу на севере Ирака, не уточняется.

Автор: Злата Богатова

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