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В Ираке после ракетного обстрела загорелся НПЗ
30.11.2020 20:23
Фото: webtekno.com
Как сообщают зарубежные СМИ, пожар начался на одном из нефтеперерабатывающих предприятий иракской провинции Салах-эд-Дин после попадания ракетного снаряда.
Сведений о пострадавших пока не поступало.
По данным телевизионного канала Sky News Arabia, ракетному обстрелу подверглось предприятие, расположенное неподалеку от города Байджи. Объект, на территории которого начался пожар, обслуживается китайской компанией, отмечается в сообщении.
Информации о размере нанесенного заводу ущерба из официальных источников пока не поступало. Нет сведений и о пострадавших. Кем мог быть выпущен снаряд по нефтеперерабатывающему заводу на севере Ирака, не уточняется.
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