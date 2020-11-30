|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Президент Молдавии отказалась признавать долг Приднестровья за газ
30.11.2020 19:08
Фото: vk.com
Новый молдавский лидер Майя Санду выступила с заявлением о том, что нельзя ожидать оплаты долга за газ, накопленного Приднестровьем, от населения правого берега Днестра, подконтрольного Кишиневу.
Ранее она также вновь призвала к выводу российских военных из региона.
"Нечестным" назвала долг перед "Газпромом" избранный президент Молдавии Майя Санду. По ее словам, не следует ожидать, что жители правого берега Днестра, подконтрольного Кишиневу, будут оплачивать долги, которые накопило Приднестровье. На эту тему она высказалась в интервью телевизионному каналу РБК.
Как подчеркнула избранный президент Молдавии Майя Санду, у жителей правого берега сейчас практически нет задолженностей перед "Газпромом". Они исправно платят, однако население левого берега этого не делало, и накопился "долг очень большой". Поэтому "нечестно, несправедливо", по словам Санду, требовать его оплаты.
Молдавский лидер пояснила, что речь идет о $7,5 млрд. По ее словам, жители правого берега Днестра в последнее время беспрестанно обсуждают ситуацию, которая сложилась из-за того, что на левом берегу не оплачивают газ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|