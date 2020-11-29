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Трамп сомневается, что его иски о выборах дойдут до Верховного суда
29.11.2020 21:55
Фото: argumenti.ru
По мнению американского президента Дональда Трампа, его команда могут столкнуться с существенными сложностями в процессе подачи исков против нарушений при проведении выборов в Верховный суд.
Глава Соединенных Штатов говорил на эту тему в интервью телеканалу Fox news.
Американский лидер подчеркнул, что сотрудничает с лучшими юристами, которые ведут дела с этой инстанцией. Вместе с тем, "в Верховный суд тяжело пробиться", и в этом заключается основная проблема, признался Дональд Трамп.
Глава США также сообщил, что во время выборов сотни человек, в том числе, на территории Пенсильвании, передавали сообщения о возможном мошенничестве. По словам Трампа, его команда задокументировала все эти сигналы. Штаб располагает доказательствами фальсификаций. Вместе с тем, судья может заявить: "они не предъявили нам доказательств", допустил глава американского государства.
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