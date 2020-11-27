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Застрелен заммэра Новоуральска
17:20
Фото: vk.com
Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по факту гибели заместителя главы администрации закрытого города Новоуральска.
Речь идет о причинении смерти по неосторожности, передает ТАСС.
Со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР сообщается, что причиной гибели Михаила Черницкого стало огнестрельное ранение. По итогам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.
Как стало известно, обстоятельства инцидента выяснят следственный отдел по городу Алапаевску. Назначен ряд экспертиз, изъято оружие, из которого произвели смертельный выстрел. Какие-либо другие подробности пока не приводятся.
По данным ряда уральских СМИ, Черницкий был убит на территории Алапаевского района. Предположительно, речь идет о несчастном случае во время охоты.
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