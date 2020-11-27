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Мишустин упростил условия оформления инвалидности


12:46
Мишустин упростил условия оформления инвалидностиФото: pkokprf.ru

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым будет упрощена процедура оформления инвалидности.

С содержанием этого документа можно ознакомиться на официальном сайте российского кабмина.

Согласно изменениям, гражданам больше не надо будет вновь обращаться в поликлиники, чтобы вносить необходимые сведения в уже выписанные направления на медико-социальную экспертизу. Ранее, если в направлении были указаны не все пройденные обследования, гражданам требовалось снова идти в поликлинику, где выдавалось направление. Однако в скором времени специалисты бюро медико-социальной экспертизы станут делать это самостоятельно.

Период возврата направлений установлен в три рабочих дня. Поликлиникам будет необходимо полностью доработать направление в течение двух недель.

Как пояснили в пресс-службе российского правительства, обновленная процедура начнет применяться сразу после отмены временного порядка оформления инвалидности, который вводился из-за продолжающейся коронавирусной пандемии. Срок действия этого постановления рассчитан на период до 1 марта следующего года.

Ранее глава кабмина принял решение об упрощении порядка оформления соцподдержки опекунам инвалидов и сирот. В прошлом им приходилось лично подтверждать статус опекуна, чтобы получать денежные выплаты. Теперь же процесс оформления всех необходимых документов можно осуществлять в дистанционном режиме. В полном объеме эта система начнет работать к концу текущего года, как только все сведения о законных представителях будут внесены в Единую госсистему соцобслуживания.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 155

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