Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Мишустин упростил условия оформления инвалидности

12:46

Фото: pkokprf.ru



Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым будет упрощена процедура оформления инвалидности.



С содержанием этого документа можно ознакомиться на официальном сайте российского кабмина.



Согласно изменениям, гражданам больше не надо будет вновь обращаться в поликлиники, чтобы вносить необходимые сведения в уже выписанные направления на медико-социальную экспертизу. Ранее, если в направлении были указаны не все пройденные обследования, гражданам требовалось снова идти в поликлинику, где выдавалось направление. Однако в скором времени специалисты бюро медико-социальной экспертизы станут делать это самостоятельно.



Период возврата направлений установлен в три рабочих дня. Поликлиникам будет необходимо полностью доработать направление в течение двух недель.



Как пояснили в пресс-службе российского правительства, обновленная процедура начнет применяться сразу после отмены временного порядка оформления инвалидности, который вводился из-за продолжающейся коронавирусной пандемии. Срок действия этого постановления рассчитан на период до 1 марта следующего года.



Ранее глава кабмина принял решение об упрощении порядка оформления соцподдержки опекунам инвалидов и сирот. В прошлом им приходилось лично подтверждать статус опекуна, чтобы получать денежные выплаты. Теперь же процесс оформления всех необходимых документов можно осуществлять в дистанционном режиме. В полном объеме эта система начнет работать к концу текущего года, как только все сведения о законных представителях будут внесены в Единую госсистему соцобслуживания.



Автор: Злата Богатова

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