Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Зимбабве после обрушения шахты под землей остаются десятки людей

27.11.2020 18:26

Фото: thenational.ae



В ловушке под землей остались не менее двадцати человек, передает BBC Africa со ссылкой на заявление местной администрации.



К настоящему времени спасателям уже удалось вызволить шесть шахтеров, которые оказались блокированными после обрушения тоннеля.



ЧП случилось в северной части Зимбабве, где вели нелегальные разработки десятки местных жителей. После того, как произошло обрушение старого шахтного ствола, в подземной ловушке оказались не менее двадцати мужчин.



Спасательные службы продолжают работу на месте обвала, пытаясь вызволить оставшихся шахтеров, сообщает местная администрация.



В последнее время в Зимбабве, где имеются месторождения золота и платины, существенно возросло число нелегальных шахтеров. Оказавшись без работы по причине ограничений, которые вводились властями в целях борьбы с распространением коронавируса, все больше местных жителей решаются на это рискованное занятие.



Автор: Злата Богатова

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