|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Зимбабве после обрушения шахты под землей остаются десятки людей
27.11.2020 18:26
Фото: thenational.ae
В ловушке под землей остались не менее двадцати человек, передает BBC Africa со ссылкой на заявление местной администрации.
К настоящему времени спасателям уже удалось вызволить шесть шахтеров, которые оказались блокированными после обрушения тоннеля.
ЧП случилось в северной части Зимбабве, где вели нелегальные разработки десятки местных жителей. После того, как произошло обрушение старого шахтного ствола, в подземной ловушке оказались не менее двадцати мужчин.
Спасательные службы продолжают работу на месте обвала, пытаясь вызволить оставшихся шахтеров, сообщает местная администрация.
В последнее время в Зимбабве, где имеются месторождения золота и платины, существенно возросло число нелегальных шахтеров. Оказавшись без работы по причине ограничений, которые вводились властями в целях борьбы с распространением коронавируса, все больше местных жителей решаются на это рискованное занятие.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|