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В Бразилии более 40 человек стали жертвами аварии с автобусом
25.11.2020 21:51
Фото: persgroep.net
Сорок один человек погиб в результате столкновения пассажирского автобуса и грузового автомобиля в бразильском штате Сан-Паулу, передают латиноамериканские СМИ.
Ранее власти подтвердили сведения о тридцати семи жертвах аварии.
Согласно последним официальным данным, число жертв столкновения пассажирского автобуса с грузовиком увеличилось: в результате ЧП в бразильском штате Сан-Паулу погиб 41 человек.
Как передает телевизионный канал Globo, состояние одиннадцати пострадавших, которых после аварии доставили в ближайшие больницы, врачи оценивают как тяжелое.
Крупная дорожная авария случилась сегодня утром, примерно в 06:30 по местному времени (12:30 по Москве) на трассе, соединяющей города Тагуаи и Такауритуба. После столкновения движение на этом участке дороги было приостановлено.
Обстоятельства и причины трагического происшествия выясняют специалисты. Сведений о том, из-за чего случилось столкновение, из официальных источников пока не поступало.
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