ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Оренбургской области двое детей попали под поезд
В Оренбургской области двое детей попали под поезд
Под Тюменью задержаны члены криминальной группировки
Под Тюменью задержаны члены криминальной группировки
Названы самые распространенные симптомы коронавируса у детей
Названы самые распространенные симптомы коронавируса у детей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В России запускается программа льготной ипотеки для молодежиВ России запускается программа льготной ипотеки для молодежи
Названы самые распространенные симптомы коронавируса у детейНазваны самые распространенные симптомы коронавируса у детей
В Баку отреагировали на резолюцию Сената Франции по КарабахуВ Баку отреагировали на резолюцию Сената Франции по Карабаху
В ВОЗ сообщили, как коронавирус мог перейти к человекуВ ВОЗ сообщили, как коронавирус мог перейти к человеку
В Бразилии более 40 человек стали жертвами аварии с автобусомВ Бразилии более 40 человек стали жертвами аварии с автобусом

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Под Тюменью задержаны члены криминальной группировки


25.11.2020 20:31
Под Тюменью задержаны члены криминальной группировкиФото: vk.com

Правоохранительные органы Тюменской области задержали четырех человек, которые являлись членами криминальной группировки.

В ходе обыска у них было найдено и изъято оружие, патроны к нему, а также более миллиона рублей наличными, передает ТАСС. Руководил действиями криминальной группы 62-летний преступный авторитет, уточняется со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Члены банды, по версии следствия, причастны к разбою и вымогательствам. Операция по задержанию подозреваемых была осуществлена представителями угрозыска УМВД России по Тюменской области и сотрудниками ГУУР МВД России при участии РУ ФСБ РФ. Силовую поддержку оказывали бойцы спецподразделения Росгвардии.

В полиции пояснили, что были задержаны 48-летний житель Тюмени, 30-летний уроженец Оренбургской области и 27-летний житель Ялуторовска. Все они в прошлом уже имели проблемы с законом. По версии следствия, члены банды вымогали у граждан деньги за предоставление общего покровительства. Предполагается, что они могут оказаться причастны как минимум к четырем фактам преступной деятельности.

Среди оружия, изъятого в ходе обысков по месту проживания и в машинах задержанных, были охотничьи ружья, травматические пистолеты и ножи. Правоохранители полагают, что все это использовалось в целях запугивания потерпевших. Кроме того, полицейские изъяли большое количество патронов разного калибра, компьютеры и гаджеты, банковские карты и более миллиона рублей наличными, разнообразные документы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 159

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

Тихановская: ОМОН нужно признать террористической организациейТихановская: ОМОН нужно признать террористической организацией
Юпитер и Сатурн станут «двойной планетой» впервые со времен СредневековьяЮпитер и Сатурн станут «двойной планетой» впервые со времен Средневековья
Разрешение на передачу власти не означает согласия с итогами выборов, заявил ТрампРазрешение на передачу власти не означает согласия с итогами выборов, заявил Трамп
Россиян попросили не посещать общественные места без необходимостиРоссиян попросили не посещать общественные места без необходимости
В Армению ввели дополнительные силы пограничников РФВ Армению ввели дополнительные силы пограничников РФ

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru