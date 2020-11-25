Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Тюменью задержаны члены криминальной группировки

25.11.2020 20:31

Фото: vk.com



Правоохранительные органы Тюменской области задержали четырех человек, которые являлись членами криминальной группировки.



В ходе обыска у них было найдено и изъято оружие, патроны к нему, а также более миллиона рублей наличными, передает ТАСС. Руководил действиями криминальной группы 62-летний преступный авторитет, уточняется со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.



Члены банды, по версии следствия, причастны к разбою и вымогательствам. Операция по задержанию подозреваемых была осуществлена представителями угрозыска УМВД России по Тюменской области и сотрудниками ГУУР МВД России при участии РУ ФСБ РФ. Силовую поддержку оказывали бойцы спецподразделения Росгвардии.



В полиции пояснили, что были задержаны 48-летний житель Тюмени, 30-летний уроженец Оренбургской области и 27-летний житель Ялуторовска. Все они в прошлом уже имели проблемы с законом. По версии следствия, члены банды вымогали у граждан деньги за предоставление общего покровительства. Предполагается, что они могут оказаться причастны как минимум к четырем фактам преступной деятельности.



Среди оружия, изъятого в ходе обысков по месту проживания и в машинах задержанных, были охотничьи ружья, травматические пистолеты и ножи. Правоохранители полагают, что все это использовалось в целях запугивания потерпевших. Кроме того, полицейские изъяли большое количество патронов разного калибра, компьютеры и гаджеты, банковские карты и более миллиона рублей наличными, разнообразные документы.



Автор: Злата Богатова

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