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Опубликовано видео с нарушившим границу России эсминцем США


18:14
Опубликовано видео с нарушившим границу России эсминцем СШАФото: seclub.org

Российское Министерство обороны опубликовало кадры, на которых запечатлен американский эсминец "Джон Маккейн".

На записи можно увидеть момент, когда судно нарушило государственную границу РФ.

Военные РФ, предупредив представителей Соединенных Штатов о недопустимости подобных действий, обратились к американцам с требованием незамедлительно покинуть российские территориальные воды.

Инцидент в заливе Петра Великого у берегов Приморья был зафиксирован во вторник, 24 ноября, когда было зафиксировано нарушение госграницы РФ американским эсминцем "Джон Маккейн". Судно ВМС США в результате было остановлено большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов".

Прокомментировав случившееся, в российском Минобороны заявили о том, что американское судно находилось у наших территориальных вод уже в течение нескольких суток. "Джон Маккейн" все эти дни оставался в пределах акватории Японского моря. Войдя в залив Петра Великого, американский корабль успел углубиться за линию морской границы РФ на расстояние около двух километров, отметили в отечественном оборонном ведомстве.

Представители Военно-морских сил Соединенных Штатов, объясняя появление их эсминца в водах у Владивостока, заявили о том, что российские морские границы противоречат международному праву. Поэтому в Вашингтоне их признавать отказываются. В официальном комментарии подчеркивалось, что "Джон Маккейн" осуществил маневр, отстаивая свое право на возможность навигации в указанном районе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

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