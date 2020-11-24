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Forbes назвал лучших работодателей России


24.11.2020 17:13
Forbes назвал лучших работодателей РоссииФото: picturesmania.com

В журнале Forbes появился второй рейтинг лучших работодателей России.

Лидером списка, в который вошли пятьдесят компаний, стал "Яндекс". В прошлом году корпорация заняла четвертую строчку в аналогичном перечне.

"Яндексу" за последний год удалось улучшить позиции в рейтинге. В прошлом году эксперты журнала Forbes, составляя рейтинг лучших работодателей России, поместили IT-корпорацию на четвертую строку.

Отмечается, что работники Yandex имеют высокие зарплаты, а в штаб-квартире компании, которая располагается в деловом квартале "Красная роза", есть доступ практически ко всем бытовым услугам. Сотрудники могут воспользоваться душевыми и химчисткой, а также многими другими пунктами.

Второе место в списке Forbes заняла алмазодобывающая компания "АЛРОСА". Уровень средней заработной платы у ее сотрудников в прошлом году превысил 120 тыс. рублей. Замкнувший тройку Тинькофф Банк, отмечает журнал, был признан третьим и по количеству активных розничных клиентов, уступив лишь Сбербанку и ВТБ. При этом средний возраст сотрудников в этой финансовой компании - 28 лет.

В десятку также вошли крупнейшая нефтехимическая компания РФ "СИБУР Холдинг", Газпромбанк, производитель парфюмерии и косметики Splat, ВТБ, Сбербанк, МТС и золотодобывающая компания "Полюс".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 148

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