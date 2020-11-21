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Разрешение на передачу власти не означает согласия с итогами выборов, заявил Трамп
11:04
Фото: livejournal.com
Отдав распоряжение о начале передачи власти кандидату от Демократической партии США Джозефу Байдену, действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп остается при своем мнении относительно результатов выборов.
Американский лидер сообщил об этом сегодня в своем Twitter.
Разрешение, которое Дональд Трамп уже отдал Управлению по общим вопросам (GSA), вовсе не означает его согласия с результатами недавних президентских выборов. Как подчеркнул действующий американский лидер, продолжатся различные судебные дела, касающиеся голосования, ставшего одним из самых коррумпированных в истории американской политики.
В сообщении Трампа также подчеркивается, что его команда не намерена уступать "фальшивым бюллетеням". Процесс подтверждения именно его победы на президентских выборах в США, сейчас идет "полным ходом", подчеркнул глава американского государства.
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