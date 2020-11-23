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В Польше вынесли приговор женщине за торговлю людьми
08:08
Фото: hibiny.com
В результате преступных действий 46-летней Агнешки М., которую суд признал виновной в торговле людьми, пострадали граждане Украины.
Жительницу города Вроцлава приговорили к полутора годам тюрьмы, передает Polskie Radio 24.
В ходе расследования и суда было установлено, что женщина была ответственной за найм работников в ряд строительных компаний, которые действуют во Вроцлаве. Воспользовавшись незнанием польского языка, она наняла на работу граждан Украины, а потом начала грубо нарушать их права.
Согласно материалам дела, злоумышленница забрала у украинцев паспорта. Отказавшись возвращать документы, она лишила работников возможности перемещаться по стране. Помимо запрета покидать рабочие места, Агнешка М. вводила по своей инициативе различные штрафы. В частности, за временную нетрудоспособность или отказ трудиться до возвращения паспорта она не выплачивала гражданам Украины деньги.
Как выяснили следователи, сотрудники теряли заработок, даже если вовремя не отвечали на телефонные звонки злоумышленницы.
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