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Россия ввела персональные санкции против 25 граждан Великобритании
21.11.2020 21:30
Фото: amic.ru
МИД России объявил о введении персональных ограничений в отношении ряда британских подданных. Решение о санкциях принималось как ответ "на недружественные действия" Лондона, подчеркивается в заявлении официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой.
Основываясь на принципах взаимности, российские власти приняли аналогичные меры в отношении двадцати пяти представителей Великобритании. Как указано в заявлении пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, речь идет о персональных санкциях. Все, кто попал в "черный список", не смогут въехать на российскую территорию.
Пресс-секретарь отечественного дипломатического ведомства напомнила о том, как британское руководство минувшим летом объявило о введении санкций "под надуманными и абсурдными предлогами". Действие этих ограничений распространилось на ряд российских должностных лиц, при этом в Лондоне указывали на обстоятельства т.н. "дела Магнитского".
Как пояснила Мария Захарова, представители официальной Москвы в прошлом уже многократно давали самые исчерпывающие разъяснения по поводу кончины Сергея Магнитского. Но в Великобритании на заявления российского руководства, видимо, предпочитают не реагировать, констатировала дипломат.
Ранее Захарова подвергла критике заявление германского посла в Литве о целях Советского Союза во Второй мировой войне. Как заявила официальный представитель отечественного дипломатического ведомства, в Москве высказывания иностранного дипломата восприняли как грубую и циничную провокацию.
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