Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Россия ввела персональные санкции против 25 граждан Великобритании

21.11.2020 21:30

Фото: amic.ru



МИД России объявил о введении персональных ограничений в отношении ряда британских подданных. Решение о санкциях принималось как ответ "на недружественные действия" Лондона, подчеркивается в заявлении официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой.



Основываясь на принципах взаимности, российские власти приняли аналогичные меры в отношении двадцати пяти представителей Великобритании. Как указано в заявлении пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, речь идет о персональных санкциях. Все, кто попал в "черный список", не смогут въехать на российскую территорию.



Пресс-секретарь отечественного дипломатического ведомства напомнила о том, как британское руководство минувшим летом объявило о введении санкций "под надуманными и абсурдными предлогами". Действие этих ограничений распространилось на ряд российских должностных лиц, при этом в Лондоне указывали на обстоятельства т.н. "дела Магнитского".



Как пояснила Мария Захарова, представители официальной Москвы в прошлом уже многократно давали самые исчерпывающие разъяснения по поводу кончины Сергея Магнитского. Но в Великобритании на заявления российского руководства, видимо, предпочитают не реагировать, констатировала дипломат.



Ранее Захарова подвергла критике заявление германского посла в Литве о целях Советского Союза во Второй мировой войне. Как заявила официальный представитель отечественного дипломатического ведомства, в Москве высказывания иностранного дипломата восприняли как грубую и циничную провокацию.



Автор: Злата Богатова

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