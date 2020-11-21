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Россия ввела персональные санкции против 25 граждан Великобритании


21.11.2020 21:30
Россия ввела персональные санкции против 25 граждан ВеликобританииФото: amic.ru

МИД России объявил о введении персональных ограничений в отношении ряда британских подданных. Решение о санкциях принималось как ответ "на недружественные действия" Лондона, подчеркивается в заявлении официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой.

Основываясь на принципах взаимности, российские власти приняли аналогичные меры в отношении двадцати пяти представителей Великобритании. Как указано в заявлении пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, речь идет о персональных санкциях. Все, кто попал в "черный список", не смогут въехать на российскую территорию.

Пресс-секретарь отечественного дипломатического ведомства напомнила о том, как британское руководство минувшим летом объявило о введении санкций "под надуманными и абсурдными предлогами". Действие этих ограничений распространилось на ряд российских должностных лиц, при этом в Лондоне указывали на обстоятельства т.н. "дела Магнитского".

Как пояснила Мария Захарова, представители официальной Москвы в прошлом уже многократно давали самые исчерпывающие разъяснения по поводу кончины Сергея Магнитского. Но в Великобритании на заявления российского руководства, видимо, предпочитают не реагировать, констатировала дипломат.

Ранее Захарова подвергла критике заявление германского посла в Литве о целях Советского Союза во Второй мировой войне. Как заявила официальный представитель отечественного дипломатического ведомства, в Москве высказывания иностранного дипломата восприняли как грубую и циничную провокацию.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 183

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