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На Москву надвигается циклон «Сара»
21.11.2020 20:52
Фото: vk.com
Российская столица окажется во власти снежной бури из-за надвигающегося на мегаполис циклона "Сара".
Прогноз на воскресенье, 22 ноября, дал ведущий сотрудник метеорологического центра "Фобос" Евгений Тишковец, передает РБК.
Как стало известно, на российскую столицу надвигается циклон "Сара". Влияние его жители города смогут ощутить уже в воскресенье, когда начнется сильный снегопад и поднимется ветер. Выпадение снега не прекратится и к утру понедельника.
По данным метеорологов, в ночь на воскресенье и в первой половине дня в мегаполисе скорее всего будет пасмурная погода. В этот период значительных осадков синоптики не обещают. Но уже после 15:00 часов начнется обильный снегопад. К вечеру могут существенно усилиться порывы ветра, возможна метель.
При этом температура воздуха в Москве не опустится ниже нуля.
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