Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин указал на беспрецедентный масштаб мировых проблем в 2020 году

20:29

Фото: divanews.ru



Главным риском пандемии коронавируса является застойная массовая безработица, подчеркнул глава российского государства Владимир Путин.



Президент РФ говорил на эту тему в рамках выступления на сегодняшнем саммите "Группы двадцати". Встреча лидеров стран, входящих в это объединение, была организована в формате видеоконференции.



По словам российского президента, приоритетная задача "двадцатки" сейчас заключается в том, чтобы постараться не допустить наступления т.н. застойной массовой безработицы, способной вызвать рост бедности и социальной неустроенности. Несмотря на появление некоторых позитивных сигналов, вероятность такого развития событий сохраняется, и это главный риск продолжающейся коронавирусной пандемии, подчеркнул Владимир Путин.



В ходе своего выступления глава РФ напомнил о том, что из-за новой болезни рабочих мест и доходов уже успели лишиться миллионы людей в разных странах. Путин назвал беспрецедентным масштаб проблем, с которыми пришлось столкнуться человечеству в течение этого года. По его словам, современный мир еще сталкивался с таким кризисом со времен Великой депрессии. Эпидемия коронавируса повлекла за собой глобальный локдаун с последующим спадом экономической активности, в результате чего был запущен "системный экономический кризис", отметил российский лидер.



Президент РФ при этом дал высокую оценку вкладу Соединенных Штатов в восстановление глобальной экономики. Путин пояснил, что наши государства "сформировали пакет стимулов для мировой экономики" общим объемом $12 трлн.



Сегодня, 21 ноября, лидеры стран "Группы двадцати" участвуют в саммите, который организован в формате видеоконференции. Мероприятие завершит период председательства в G20 Саудовской Аравии. Саммит проводит король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, а следующая встреча уже состоится под председательством Италии.



Ранее Путин назвал государства с угрозой обострения обстановки. По словам российского лидера, в ближайшем будущем может стать более сложной ситуация на территории Афганистана, Ирака и Ливана, а также стран Персидского залива. Кроме того, дестабилизирующие факторы сохраняются в Ближневосточном регионе и Северной Африке, не прекращаются бои в Йемене и Ливии, требует усилий политическое урегулирование в Сирии.



Автор: Злата Богатова

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