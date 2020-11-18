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Путин назвал государства с угрозой обострения обстановки
18.11.2020 09:00
Фото: vk.com
В Афганистане, Ираке, Ливане и ряде других государств сохраняется риск обострения обстановки, заявил российский президент Владимир Путин.
Глава РФ говорил на эту тему в ходе заседания БРИКС, которое состоялось накануне, 17 ноября, в формате видеоконференции.
Как заявил глава российского государства, в ближайшем будущем может обостриться обстановка на территории Афганистана, Ирака и Ливана, а также стран Персидского залива. По словам Владимира Путина, дестабилизация также сохраняется в Ближневосточном регионе и Северной Африке. Президент РФ пояснил, что не прекращаются бои в Йемене и Ливиии. Кроме того, требует усилий политическое урегулирование в Сирии.
Говоря о ситуации, которая сейчас складывается в сфереглобальной и региональной безопасности, Путин констатировал, что в целом обстановка остается довольно непростой. В числе наиболее значительных угроз российский президент указал международный терроризм и наркотраффик, а также существенно возросшие масштабы киберпреступности.
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