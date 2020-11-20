Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России опять обновлены антирекорды по COVID-19

11:43

Фото: vechrost.ru



За минувшие сутки в 85 регионах РФ было выявлено еще 24 822 человек, заразившихся новым коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.



Выздоровевших пациентов за тот же период - 26 021.



Как следует из данных оперативного штаба, которые были обнародованы сегодня, 21 ноября, суточный прирост превысил 24,8 тыс. человек, что является новым антирекордом. Самые высокие показатели за период с начала пандемии также были зарегистрированы по количеству выздоровевших пациентов и летальных исходов.



В Москве за последний день коронавирус выявили у 7 168 человек. В больницах российской столицы на аппаратах ИВЛ сейчас остаются 419 пациентов. За минувшие сутки в Москве скончались 74 человека, а выздоровели более 5 тыс., что также стало рекордом. Всего же в городе заболели COVID-19 свыше 547 тыс. человек.



Нарастающим итогом в РФ зарегистрировали уже 2 млн 064 тыс. 748 положительных тестов на COVID-19, скончались 35 778 человек.



В Петербурге за истекший день зафиксировали 2 476 новых случаев заражения, в Подмосковье - 916. На территории Нижегородской и Свердловской областей - соответственно 451 и 378, в Карелии - 359, в Красноярском крае - 334, в Архангельской, Воронежской и Ростовской областях - 332, 315 и 312 инфицированных коронавирусом.



Автор: Злата Богатова

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