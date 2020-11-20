Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге открылась выставка ирландского дизайнера шляп Филипа Трейси

20.11.2020 17:48

Фото: vk.com



В Северной столице сегодня начала работу масштабная выставка шляп, созданных дизайнером Филипом Трейси, передает ТАСС.



Экспозиция проходит в Музее современного искусства "Эрарта".



Посетители выставки получили уникальную возможность увидеть сорок шесть творений Филипа Трейси. Экспозиция будет работать до 21 марта, рассказали представители петербургского музея.



В числе работ, которые привезены в Петербург, экстравагантные головные уборы, известные по клипам Леди Гаги, созданные на заказ аксессуары для коллекций модельера Александра Маккуина и целый ряд других, в том числе, еще никогда не выставлявшиеся в России.



Трейси лично приехал в Северную столицу, чтобы подготовить экспозицию и участвовать в ее открытии. По словам ирландского дизайнера, он "с большим трепетом отнесся к приглашению", потому что хорошо помнит горячий прием его прошлой выставки в Петербурге, организованной в 2015 году.



Автор: Злата Богатова

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