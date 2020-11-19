ИнтерНовости - новости в стране и мире
Сын Цоя подал в суд на создателей фильма о музыканте
Сын Цоя подал в суд на создателей фильма о музыканте
В Греции найдена голова античной мраморной скульптуры бога Гермеса
В Греции найдена голова античной мраморной скульптуры бога Гермеса
Российские космонавты успешно провели выход в открытый космос
Российские космонавты успешно провели выход в открытый космос
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Тбилиси захватили заложниковВ Тбилиси захватили заложников
Санду: Молдавия не признает долги за российский газ для ПриднестровьяСанду: Молдавия не признает долги за российский газ для Приднестровья
В Минцифры рассказали, как будет проходить упразднение Россвязи и Роспечати В Минцифры рассказали, как будет проходить упразднение Россвязи и Роспечати
В Петербурге задержали мужчину, убившего человека за просьбу надеть маску в транспортеВ Петербурге задержали мужчину, убившего человека за просьбу надеть маску в транспорте
Перенесли на весну итоговое сочинение для выпускниковПеренесли на весну итоговое сочинение для выпускников

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...
Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Петербурге задержали мужчину, убившего человека за просьбу надеть маску в транспорте


13:25
В Петербурге задержали мужчину, убившего человека за просьбу надеть маску в транспортеФото: irk.today

Правоохранительные органы Северной столицы задержали уроженца Оренбургской области, который подозревается в убийстве.

Жертвой преступления стал 53-летний житель Ленобласти, настаивавший на том, чтобы пассажир был в маске во время поездки в автобусе.

По данным регионального полицейского главка, 40-летний подозреваемый в прошлом уже был судим. Он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков.

ЧП случилось в минувший вторник, 17 ноября, когда в полицию Петербурга поступил сигнал о теле мужчины, обнаруженном на Индустриальном проспекте. Причиной смерти стали ножевые ранения. Выяснилось, что погибший проживал в Ленинградской области и работал замруководителя научного центра. Незадолго до гибели он повздорил в автобусе с двумя пассажирами.

В полиции установили, что потерпевший, возвращаясь с корпоратива на маршрутке, сделал замечание мужчине и женщине. Он попросил их надеть защитные маски, после чего возникла словесная перепалка. Конфликт затем продолжился на улице, где подозреваемый, по версии следствия, нанес своей жертве смертельный удар ножом в спину.

Ранее власти Петербурга сделали обязательным использование масок для пассажиров общественного транспорта города.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

Под Иркутском дорогу посыпали песком с человеческими костямиПод Иркутском дорогу посыпали песком с человеческими костями
В Перми машина съехала в реку: погибли женщина и ребенокВ Перми машина съехала в реку: погибли женщина и ребенок
В Тбилиси захватили заложниковВ Тбилиси захватили заложников
На выборах президента Молдавии победила Майя СандуНа выборах президента Молдавии победила Майя Санду
В Минске для разгона протестующих применяют слезоточивый газ и светошумовые гранатыВ Минске для разгона протестующих применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru