Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге задержали мужчину, убившего человека за просьбу надеть маску в транспорте

13:25

Фото: irk.today



Правоохранительные органы Северной столицы задержали уроженца Оренбургской области, который подозревается в убийстве.



Жертвой преступления стал 53-летний житель Ленобласти, настаивавший на том, чтобы пассажир был в маске во время поездки в автобусе.



По данным регионального полицейского главка, 40-летний подозреваемый в прошлом уже был судим. Он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков.



ЧП случилось в минувший вторник, 17 ноября, когда в полицию Петербурга поступил сигнал о теле мужчины, обнаруженном на Индустриальном проспекте. Причиной смерти стали ножевые ранения. Выяснилось, что погибший проживал в Ленинградской области и работал замруководителя научного центра. Незадолго до гибели он повздорил в автобусе с двумя пассажирами.



В полиции установили, что потерпевший, возвращаясь с корпоратива на маршрутке, сделал замечание мужчине и женщине. Он попросил их надеть защитные маски, после чего возникла словесная перепалка. Конфликт затем продолжился на улице, где подозреваемый, по версии следствия, нанес своей жертве смертельный удар ножом в спину.



Ранее власти Петербурга сделали обязательным использование масок для пассажиров общественного транспорта города.



Автор: Злата Богатова

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