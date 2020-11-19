|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Петербурге задержали мужчину, убившего человека за просьбу надеть маску в транспорте
13:25
Фото: irk.today
Правоохранительные органы Северной столицы задержали уроженца Оренбургской области, который подозревается в убийстве.
Жертвой преступления стал 53-летний житель Ленобласти, настаивавший на том, чтобы пассажир был в маске во время поездки в автобусе.
По данным регионального полицейского главка, 40-летний подозреваемый в прошлом уже был судим. Он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков.
ЧП случилось в минувший вторник, 17 ноября, когда в полицию Петербурга поступил сигнал о теле мужчины, обнаруженном на Индустриальном проспекте. Причиной смерти стали ножевые ранения. Выяснилось, что погибший проживал в Ленинградской области и работал замруководителя научного центра. Незадолго до гибели он повздорил в автобусе с двумя пассажирами.
В полиции установили, что потерпевший, возвращаясь с корпоратива на маршрутке, сделал замечание мужчине и женщине. Он попросил их надеть защитные маски, после чего возникла словесная перепалка. Конфликт затем продолжился на улице, где подозреваемый, по версии следствия, нанес своей жертве смертельный удар ножом в спину.
Ранее власти Петербурга сделали обязательным использование масок для пассажиров общественного транспорта города.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|