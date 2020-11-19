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Перенесли на весну итоговое сочинение для выпускников


12:39
Перенесли на весну итоговое сочинение для выпускниковФото: kaluga-poisk.ru

С декабря на апрель перенесли итоговое сочинение (изложение) для выпускников 11-х классов российских школ.

Ранее предполагалось, что учащиеся будут писать работу 2 декабря, однако из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки план изменили.

Соответствующее решение принималось Рособрнадзором после согласования с Минпросвещения РФ, его уже одобрили в ходе заседания федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Как указано в сообщении на официальном сайте ведомства, к единым госэкзаменам допустят лишь тех учеников, которые получили "зачет" за сочинение. Школьникам с ограниченными возможностями вместо итогового сочинения предложат написать изложение.

Кроме того, оперативный штаб разрешил проведение итогового собеседования по русскому языку для девятиклассников в дистанционном формате. Речь идет о случаях, когда в установленный для этих мероприятий период в регионах будет наблюдаться неблагополучная эпидситуация.

Предполагается, что собеседование пройдет 10 февраля следующего года, в качестве дополнительных дат установлены 10 марта и 17 мая. Испытание представляет собой допуск к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов.

Согласно последним официальным данным, которые сегодня приводит оперштаб, за минувшие сутки в РФ выявили еще 24 318 новых случаев заражения COVID-19, что является рекордным показателем за период с начала пандемии. Нарастающим итогом в России уже было зарегистрировано 2 039 926 положительных тестов на коронавирус. Скончались 35 311 пациентов с подтвержденным диагнозом, в том числе, 461 - за последний день.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 146

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