Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Греции найдена голова античной мраморной скульптуры бога Гермеса

18.11.2020 23:02

Фото: livejournal.com



Уникальный артефакт, созданный, по предварительным оценкам ученых, в конце IV - начале III вв. до н.э., был найден в Афинах во время строительных работ.



Об этом сообщает Министерство культуры и спорта Греции.



По данным ведомства, мраморная голова скульптуры бога Гермеса была обнаружена в ходе раскопок, которые велись в рамках создания новых канализационных сетей и их подводке к домам. Мероприятия на территории афинского муниципалитета осуществляются под строгим контролем инспекции древностей Афин Министерства культуры страны.



Как стало известно, уникальный артефакт нашли на глубине всего около полутора метров от поверхности дорожного покрытия, когда рабочие прокладывали сеть напротив церкви Агия Ирини (Святой Ирины), которая расположена на центральной улице Эолу.



Гермес почитался древними греками как покровитель торговли и хитрости. Он также считался богом счастья, юношества и красноречия. Кроме того, в древнегреческой мифологии он был связан с такими качествами как хитрость, упоминался как бог воровства, покровительствовал пастухам, послам, путникам и глашатаям.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 102

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