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Армия Израиля нанесла удары по Сирии
06:56
Фото: aljoumhouria.com
Израильская армия подтвердила сведения об ударах, которые были нанесены минувшей ночью по территории САР.
Как указано в официальном твиттере ВС еврейского государства, целью этой атаки являлись как иранские силы, размещенные в этом районе, так и сирийские военные.
По данным представителей военного руководства Израиля, представители Ирана и Сирии ранее установили у линии "Альфа" самодельные взрывные устройства. В качестве ответной реакции израильтяне приняли решение атаковать иранские силы Кудс, а также объекты сирийских ВС.
В сообщении израильской армии подчеркивалось, что она и в будущем намерены противостоять иранским военным в Сирии".
Ранее сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на собственные источники среди военных рассказало о гибели трех человек в результате ракетного обстрела Израиля. Кроме того, один человек пострадал, зафиксирован материальный ущерб. Источник добавил, что сирийские средства ПВО смогли уничтожить несколько ракет, выпущенных израильтянами.
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