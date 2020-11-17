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Армия Израиля нанесла удары по Сирии


06:56
Армия Израиля нанесла удары по СирииФото: aljoumhouria.com

Израильская армия подтвердила сведения об ударах, которые были нанесены минувшей ночью по территории САР.

Как указано в официальном твиттере ВС еврейского государства, целью этой атаки являлись как иранские силы, размещенные в этом районе, так и сирийские военные.

По данным представителей военного руководства Израиля, представители Ирана и Сирии ранее установили у линии "Альфа" самодельные взрывные устройства. В качестве ответной реакции израильтяне приняли решение атаковать иранские силы Кудс, а также объекты сирийских ВС.

В сообщении израильской армии подчеркивалось, что она и в будущем намерены противостоять иранским военным в Сирии".

Ранее сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на собственные источники среди военных рассказало о гибели трех человек в результате ракетного обстрела Израиля. Кроме того, один человек пострадал, зафиксирован материальный ущерб. Источник добавил, что сирийские средства ПВО смогли уничтожить несколько ракет, выпущенных израильтянами.

Автор: Злата Богатова

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