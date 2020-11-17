Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Комары, занесенные в Антарктику, пока не стали частью естественных местообитаний

17.11.2020 11:07

Фото: yakeu.com



Завезенные в Антарктиду людьми т.н. зимние комары пока еще не стали частью естественных местообитаний, передает агентство "Интерфакс".



Как рассказал старший научный сотрудник Зоологического института РАН Андрей Пржиборо, речь идет о представителях семейства трихоцериды (Trichoceridae).



Насекомые визуально напоминают комаров-долгоножек, но обладают меньшими размерами, примерно сантиметр в длину, пояснил ученый. Они встречаются в холодное время, причем некоторые из них обитают в регионах, считающихся экстремально холодными. В частности, в полярных пустынях Арктики и горных районах, где могут выжить очень немногие насекомые, личинки т.н. зимних комаров сохраняются во влажных органических остатках.



Как подчеркнул Андрей Пржиборо, появление в Антарктике чужеродных видов способно существенно "изменить облик" местных экосистем. Последствия таких процессом могут быть необратимы и спровоцировать даже вымирание некоторых представителей флоры и фауны.



Ранее на одном из островов у побережья Антарктиды были замечены зимние комары, обычно встречающиеся в северных областях России и Европы – Trichocera maculipennis. Впервые их зафиксировали на территории Антарктики еще около четырнадцати лет назад, когда они появились на уругвайской станции Артигас, которая находится на острове Кинг-Джордж.



По словам Пржиборо, пока неясно, как именно такие комары оказались в Антарктике. Однако очевидно, что они были завезены людьми, возможно, в виде личинок вместе с овощами или оставшихся на них почвой.



Автор: Злата Богатова

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