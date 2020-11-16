Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Кадыров потребовал заменить Тора в детском центре на чеченского героя

05:14

Фото: surfingbird.ru



Рамзан Кадыров потребовал убрать изображения Тора и Капитана Америки, заметив их на стене нового детского комплекса в городе Курчалой.



Глава региона заявил, что их необходимо заменить на фото реальных чеченских героев.



Как стало известно, Рамзан Кадыров посетил новый детский игровой центр, который был открыт в городе Курчалой. Заметив там изображения популярных персонажей Marvel, глава Чечни назвал их "фантазиями" и потребовал убрать, передает РИА Новости. Отмечается, что недовольство главы региона вызвали изображенные на стене игрового центра Тор и Капитан Америка.



По словам чеченского лидера, вместо выдуманных персонажей необходимо разместить фотографии настоящих героев. По словам Кадырова, "в истории религии и народа" есть немало тех, с кого действительно стоит брать пример.



Курчалой получил статус города в прошлом году, сейчас в нем проживает порядка 26 тыс. человек. Кадыров посетил комплект из девяти жилых зданий, строительство которых уже практически завершено. Осмотрев новый масштабный объект, Кадыров выразил мнение о том, что эти дома станут украшением Курчалоя.



Напомним, в конце октября Рамзан Кадыров заявил, что готов покинуть свой пост, пострадать и даже отдать жизнь, но будет отстаивать мнение по недавним заявлениям французского лидера Франции Эммануэля Макрона. Как заявил российский политик, это его "право как человека, безмерно любящего свою религию". Глава Чечни подчеркнул, что соблюдает предписания Корана и и не может оставить без реакции действия безбожников, которые сейчас пытаются глумиться над религией.



Автор: Злата Богатова

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