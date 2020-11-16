ИнтерНовости - новости в стране и мире
Глава ВОЗ: создание вакцины не позволит победить пандемию
Глава ВОЗ: создание вакцины не позволит победить пандемию
Дмитрий Хрусталев рассказал, почему попал в больницу
Дмитрий Хрусталев рассказал, почему попал в больницу
СМИ: после задержания мэра Томска его жена выбросила в окно более миллиарда рублей
СМИ: после задержания мэра Томска его жена выбросила в окно более миллиарда рублей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СМИ: Трампа отговорили от атаки по ядерному объекту в ИранеСМИ: Трампа отговорили от атаки по ядерному объекту в Иране
Кадыров потребовал заменить Тора в детском центре на чеченского герояКадыров потребовал заменить Тора в детском центре на чеченского героя
Глава ВОЗ: создание вакцины не позволит победить пандемиюГлава ВОЗ: создание вакцины не позволит победить пандемию
Мишустин объявил о предстоящем сокращении штата госслужащихМишустин объявил о предстоящем сокращении штата госслужащих
Минск потребовал от Варшавы выдачи основателей Telegram-канала NextaМинск потребовал от Варшавы выдачи основателей Telegram-канала Nexta

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...
Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Кадыров потребовал заменить Тора в детском центре на чеченского героя


05:14
Кадыров потребовал заменить Тора в детском центре на чеченского герояФото: surfingbird.ru

Рамзан Кадыров потребовал убрать изображения Тора и Капитана Америки, заметив их на стене нового детского комплекса в городе Курчалой.

Глава региона заявил, что их необходимо заменить на фото реальных чеченских героев.

Как стало известно, Рамзан Кадыров посетил новый детский игровой центр, который был открыт в городе Курчалой. Заметив там изображения популярных персонажей Marvel, глава Чечни назвал их "фантазиями" и потребовал убрать, передает РИА Новости. Отмечается, что недовольство главы региона вызвали изображенные на стене игрового центра Тор и Капитан Америка.

По словам чеченского лидера, вместо выдуманных персонажей необходимо разместить фотографии настоящих героев. По словам Кадырова, "в истории религии и народа" есть немало тех, с кого действительно стоит брать пример.

Курчалой получил статус города в прошлом году, сейчас в нем проживает порядка 26 тыс. человек. Кадыров посетил комплект из девяти жилых зданий, строительство которых уже практически завершено. Осмотрев новый масштабный объект, Кадыров выразил мнение о том, что эти дома станут украшением Курчалоя.

Напомним, в конце октября Рамзан Кадыров заявил, что готов покинуть свой пост, пострадать и даже отдать жизнь, но будет отстаивать мнение по недавним заявлениям французского лидера Франции Эммануэля Макрона. Как заявил российский политик, это его "право как человека, безмерно любящего свою религию". Глава Чечни подчеркнул, что соблюдает предписания Корана и и не может оставить без реакции действия безбожников, которые сейчас пытаются глумиться над религией.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

Трое алтайских медиков заразились коронавирусом после вакцинацииТрое алтайских медиков заразились коронавирусом после вакцинации
Джуд Лоу отреагировал на уход Деппа из «Фантастических тварей»Джуд Лоу отреагировал на уход Деппа из «Фантастических тварей»
В Хакасии найдены останки женщин-воинов раннего железного векаВ Хакасии найдены останки женщин-воинов раннего железного века
Тихановская объявила о создании «Народного трибунала»Тихановская объявила о создании «Народного трибунала»
В Перми машина съехала в реку: погибли женщина и ребенокВ Перми машина съехала в реку: погибли женщина и ребенок

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru