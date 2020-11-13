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Москва пытается испортить репутацию Польши, заявили в Варшаве


12:10
Москва пытается испортить репутацию Польши, заявили в ВаршавеФото: imag.one

Российские власти применяют разнообразные "агрессивные методы" для укрепления своих позиций в Восточной и Центральной Европе.

В этих целях Москва стремится представить Польшу государством, которое "постоянно создает проблемы", убежден пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин.

Представитель официальной Варшавы говорил на эту тему в интервью порталу cyberdefence24.pl. По его словам, российская сторона осуществляет информационные кампании, которые направлены против Польши. При этом Москва использует в этих целях различные "многоязычные каналы связи".

Станислав Жарин также отметил, что подобные действия РФ представляют сейчас наибольшую угрозу для его государства. Манипулируя образом Варшавы, Москва стремится нанести вред ее репутации. Пресс-секретарь министра подчеркнул, что Польшу представляют в качестве государства, постоянно создающего проблемы в Европе.

Дезинформация, пояснил Жарин, является лишь частью "более широкого спектра мер", которые Россия якобы продолжает использовать против Польши. Речь идет о российской разведдеятельности, решениях в финансовой и энергетической сферах, "военных провокациях и агрессивной дипломатии", а также кибератаках.

Ранее военная разведка Чехии подготовила доклад, в котором анализируется современная геополитическая обстановка. По мнению авторов документа, причиной Третьей мировой войны могут стать кибератаки и усиливающаяся напряженность между Соединенными Штатами, Россией и Китаем.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 183

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