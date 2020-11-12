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Военная разведка Чехии сообщает об угрозе третьей мировой войны


08:53
Военная разведка Чехии сообщает об угрозе третьей мировой войныФото: prm.ua

Разведка Чехии подготовила доклад, в котором анализируется современная геополитическая обстановка. По мнению авторов документа, причиной Третьей мировой войны могут стать кибератаки и усиливающаяся напряженность между Соединенными Штатами, Россией и Китаем.

Военная разведка Чехии предупреждает об угрозе третьей мировой войны, заявляя о том, что сейчас уже можно говорить о "первой стадии" глобального конфликта.

В отчете указано, что в данный момент "формируется мировоззрение" потенциальных участников конфликта - тех, у кого будет возможность и желание активно осуществлять действия. Они сейчас постепенно определяют технологические инструменты, при помощи которых в будущем можно было бы управлять событиями в условиях масштабного кризиса.

Авторы доклада при этом уточняют, что решающую роль в приближении глобального конфликта может сыграть растущая напряженность между тремя государствами - США, Россией и Китаем.

Автор: Злата Богатова

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