Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Мурашко назвал напряженной ситуацию с COVID-19 в России

22:24

Фото: cdn.agency



Особую настороженность сейчас у специалистов вызывает эпидобстановка в ряде регионов СФО и ДФО, отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.



Министр прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции нового типа в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести", которая выходит на канале "Россия-1".



Как заявил Михаил Мурашко, в России сейчас сохраняется очень напряженная ситуация с коронавирусом. По словам министра, особую настороженность на текущий момент вызывает обстановка, которая складывается в Сибирском федеральном округе, а также в некоторых регионах Дальнего Востока.



Министр при этом сообщил, что сейчас в РФ под наблюдением специалистов остаются около 900 тыс. человек.



По данным официальной статистики, за минувшие сутки в России было выявлено еще 21 983 случая инфицирования COVID-19. Скончались 411 пациентов с подтвержденным диагнозом. Признаны выздоровевшими и покинули больницы 18 735 человек, что стало рекордно высоким показателем за период с начала пандемии.



Наибольшее число заболевших, как и прежде, зафиксировано в Москве. За последний день в российской столице зарегистрировали еще более 5,9 тыс. инфицированных COVID-19. Умерли 70 человек.



Автор: Злата Богатова

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